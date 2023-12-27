غيابات بالجملة في صفوف الزوراء أمام نفط الوسط

2023-12-27 12:32:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد عضو الهيئة الإدارية والمتحدث الرسمي باسم نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن الفريق سيفتقد لخدمات خمسة لاعبين في مباراته المؤجلة أمام نفط الوسط المقررة إقامتها مساء اليوم في ملعب الأول .وقال رشيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء :إن" مواجهة نفط الوسط ستشهد غيابات مؤثرة أبرزها مدرب الفريق حسام البدري بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام أربيل، وكذلك غياب المهاجم المحترف كولينس أوباري بسبب الحرمان ، بالإضافة الى أحمد عبد الحسين لعدم الجاهزية وغياب إسكندر صابر ومحمد فارس وعلي صادق "، مبيناً أن " باقي اللاعبين على أتم الجاهزية لهذه المباراة المهمة ".وأضاف رشيد أن" المباراة لا تخلو من الصعوبة لا سيما وأن الفريق الند يسعى لخطف نقاط المباراة ومغادرة قاع الترتيب العام "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني ‏يسعى لتقديم مستوى يليق باسم النادي والخروج بالعلامة الكاملة وبعدد كبير من الأهداف لا سيما بعد المستوى المتميز الذي قدمه الفريق أمام أربيل ومواصلة العروض الجيدة لتكون دافعاً معنوياً قبل لقاء النفط في الجولة المقبلة ".وتابع رشيد :" أدعو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الى إعادة النظر في توقيت المباريات خصوصاً مع حلول فصل الشتاء وفسح مجال ساعتين ونصف الساعة بين مباراة وأخرى كأن تكون الأولى في الساعة 2:30 ظهراً والثانية في الـ 5:00 عصراًوالثالثة في الـ7:30 مساءً".ويحتل الزوراء المركز الثالث في جدول ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات فيما خسر مباراة واحدة .