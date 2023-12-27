افتتاح جسر الجمهورية في الديوانية

2023-12-27 12:58:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويافتتح محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الأربعاء، جسر الجمهورية وسط المدينة، فيما أكد أن ذلك جاء ضمن خطة لاستبدال الجسور الحديدية بأخرى كونكريتية ثابتة.وقال الشهد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة وزارة الإعمار والبرنامج الحكومي هو موضوع فك الاختناقات المرورية، لذلك تم إنشاء الجسر الجمهوري وغيره من مشاريع الجسور في محافظة الديوانية".وأضاف، أن "إنشاء جسر الجمهورية هو ضمن خطة وزارة الإعمار، لاستبدال الجسور الحديدية بأخرى كونكريتية ثابتة".من جهته، أوضح مدير مرور الديوانية، العميد صادق الهلالي، أن "افتتاح جسر الجمهورية الكونكريتي، سيسهل حركة المركبات وتخفيف الزخم المروري في المناطق الرئيسة بمحافظة الديوانية".وأكد، أن "موقع جسر الجمهورية مهم، فهو يربط شارع الأطباء بشارع الأورزدي"، مبيناً أنه "المنفذ الوحيد لتصريف حركة المركبات من شارع الأطباء المزدحم بالمراجعين، وأيضا من مدخل المحافظة بالجانب الغربي".وأشار مدير عام دائرة الطرق والجسور في الديوانية، حسين الموسوي، إلى أنه "تم إنجاز العديد من أعمال استبدال الجسور الحديدية واستبدالها بالجسور الكونكريتية الثابتة في الأقضية والنواحي".وذكر، أن "جسر الجمهورية واحد من أهم هذه الجسور، لأن موقعه مهم جداً، وقريب من الفعاليات التجارية والاجتماعية".