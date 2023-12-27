وزير التربية: ندرس إضافة المادة الإعلامية إلى المناهج الدراسية

2023-12-27 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، افتتاح 22 مدرسة خلال الأسبوع الماضي، فيما أشار الى حراك لإضافة المادة الإعلامية الى المناهج الدراسية.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية بناء وتأهيل المدارس مستمرة"، مبيناً أن "الوزارة تسلمت حتى الآن أكثر من 500 مدرسة بناء جديد، فضلاً عن تأهيل أكثر من 1800 مدرسة".

وأشار، الى "افتتاح 22 مدرسة جديدة خلال الأسبوع الماضي"، مؤكداً أن "عجلة العمل مستمرة وصولاً الى تحقيق الدوام الأحادي والقضاء على الدوام المزدوج في المدارس".

وتابع أن "الإعلام جزء لا يتجزأ من وزارة التربية"، منوهاً بأن "مسألة إضافة المادة الإعلامية الى المناهج الدراسية، مطروحة للدراسة".