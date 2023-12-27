12 حكما بحق 4 مدانين عن جريمة الإضرار بالمال العام في صلاح الدين

2023-12-27 13:10:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، 12 حكما بحق اربعة مدانين عن جريمة الاضرار بالمال العام.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة اصدرت هذه الاحكام بحق المدانين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل حكم عن جريمة هدر ومغالاة في الاسعار بعد تنفيذهم لمشاريع مآذن حديدية لجوامع في عموم محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت وفقاً لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و 49 منه".



