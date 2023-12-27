صدور 12 حكما بحق اربعة مدانين عن جريمة الاضرار بالمال العام في صلاح الدين

2023-12-27 13:14:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، (12) حكما بحق اربعة مدانين عن جريمة الاضرار بالمال العام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام بحق المدانين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل حكم عن جريمة هدر و مغالاة في الأسعار بعد تنفيذهم لمشاريع مآذن حديدية لجوامع في عموم محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".