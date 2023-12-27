القضاء: السجن لخمسة مدانين في صلاح الدين وكربلاء المقدسة

2023-12-27 13:32:01 - المصدر: واع

بغدادـ واع

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، 12 حكماً بحق أربعة مدانين عن جريمة الإضرار بالمال العام، فيما قررت محكمة كربلاء المقدسة الحكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام بحق المدانين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل حكم عن جريمة هدر ومغالاة في الأسعار بعد تنفيذهم لمشاريع مآذن حديدية لجوامع في عموم محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "هذه الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

يتبع..