رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تطوير العلاقات مع صربيا

2023-12-27 14:00:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية تطوير العلاقات مع صربيا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير جمهورية صربيا لدى العراق أوروش بالوف بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء "الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والصربي" ،مشيداً بـ"دور السفير بالوف خلال فترة عمله".

من جانبه، أشار السفير الصربي، إلى "اهتمام بلاده في توطيد العلاقات مع العراق على مختلف المستويات"، مثنياً "على حرص رئيس الجمهورية على دعم وتطوير العلاقات بين البلدين".