الإطاحة بخمسة دواعش في محافظتي الأنبار وكركوك

2023-12-27 14:16:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الاستخبارات العسكرية تطيح بخمسة عناصر إرهابية من تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وكركوك





بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق (الخامسة، الثامنة، العاشرة، الحادية عشرة) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية البرية الماسكة في قواطع المسؤولية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة في المحافظتين ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على (٥) عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وهم من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) في قضاء الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، كان أحدهم من مشتركي جريمة سبايكر، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً.





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