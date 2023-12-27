وزير النقل يوجه بإطلاق خدمة النقل العام في ديالى

2023-12-27 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، بإطلاق خدمة النقل العام في محافظة ديالى.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وصل الى محافظة ديالى لتفقد دوائر ومشاريع الوزارة في المحافظة".

وأضاف، أن "السعداوي، اجتمع بكوادر تشكيلات الوزارة في ديالى بحضور مدير عام المرور، فضلاً عن تفقده واقع العمل في مرأب ديالى الموحد ووجه بالاستجابة العاجلة لمطالب وشكاوى السائقين والمسافرين".

ووجه وزير النقل "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بإطلاق خدمه نقل عام في محافظة ديالى".