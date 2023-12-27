بعد ساعات.. العراق موعود بأمطار "ديمية غزيزة" تستمر إلى فجر الغد

2023-12-27 14:32:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، تساقط امطار غزيرة في مدن عراقية مختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يتعرض بعد ساعات إلى عبور منخفض ممطر يتعمق فجر يوم غد الخميس ويؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة ذات طابع (ديمي)".

وبين ان "العاصمة بغداد والفرات الأوسط ضمن المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها، كما إن هناك مدنًا متوقع ان يكون نصيبها من الأمطار غزيرًا مثل الأنبار وكربلاء والمثنى وبادية الجنوب وذي قار".

وأضاف الراصد الجوي ان "باقي المدن ستكون فيها أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، كما اننا نستبعد تأثر المدن الشمالية بالأمطار، لافتا إلى ان| درجات الحرارة تستمر متقاربة مع انخفاض طفيف الجمعة".