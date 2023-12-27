رفضت الزواج منه .. الإعدام لشخص قتل فتاة في النجف

2023-12-27 14:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، ان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدان قتل فتاة بمركز المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقتل طالبة رميا بالرصاص رفضت هي واهلها تزويجها له بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".