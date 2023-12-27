2023-12-27 15:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلونت شوارع بغداد خاصة في سوق الشورجة، الذي يُعرف باستقطاب مئات الآلاف من المتبضعين يومياً، باللونين الأحمر والأبيض، اللذان تتميز بهما ملابس "سانتا كلوز"، مع العد التنازلي لنهاية العام الحالي، وبدء عام جديد.

وامتلأت بسطات سوق الشورجة ومحاله بالعديد من دمى "بابا نويل" كما جرت العادة على تسميته، وزيه الأحمر الذي يناسب مقاسات الأطفال والكبار، وتجولت العائلات التي جاءت لتنتقي زياً أحمراً لأطفالها، وشجرة عيد ميلاد تزين بها صالة منزلها احتفاءً بالعيد.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، استعدادات أهالي بغداد للاحتفال بعيد رأس السنة، وتجولت معهم وهم يشترون عدة الفرح من سوق الشورجة.

وتحتفل بغداد وباقي المحافظات بعيد الميلاد من كل سنة بالتجول في الشوارع بملابس احتفالية، وقبعات "سانتا كلوز" الحمراء تعلو رؤوسهم، مطلقين لحظة بدء العام الجديد، مفرقعات نارية تضيء سماء وشوارع المدينة.