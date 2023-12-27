2023-12-27 15:12:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، على وجود مخاوف من دخول متحور فيروس جائحة كورونا الجديد الى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حتى الآن لم يسجّل أي إصابة بفيروس جائحة كورونا الجديد، ولدينا القدرة على تشخيص هذه المتحور وتشخيص غيره، ووزارة الصحة مستعدة للتعامل مع هذا الفيروس في حالة تسجيل أي إصابة في العراق".

وبين البدر، ان "وزارة الصحة تمتلك القدرة على التشخيص والتعامل مثل هكذا حالات ونحن على تواصل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بهذا الشأن، مشيرا الى أن" البرتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة العراقية اثبت فعاليته".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، ان "توصيتنا في الوقت الحالي لفئات الاختطار وهم كل من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والاعتلالات المناعية، الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام، إضافة الى اخذ اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الوبائية أو الموسمية".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توقعت وزارة الصحة، دخول متحور جائحة كورونا الجديد إلى العراق قريباً، فيما أكدت أنَّ أعراضه لا تختلف عن أعراض الأنفلونزا الموسميَّة المعتادة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنَّ "فيروس كورونا الجديد، هو السلالة الأسرع نمواً وانتشاراً في العديد من الدول، متوقعاً دخوله إلى البلاد قريباً"، مؤكداً في الشأن ذاته "عدم رصد أيِّ إصابة منه حتى الآن، وجميع المتحورات التي ظهرت هي من نسل جائحة كوفيد- 19".

وأضاف، أنَّ "أعراض السلالة الجديدة تماثل إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الوبائية أو الموسمية وهي الأعراض الأكثر شيوعاً، كارتفاع درجات الحرارة، والشعور بالإعياء، وسيلان الأنف، والسعال، والإنهاك البدني، والآلام والقشعريرة، فضلاً عن فقدان حاستي الشم والتذوق، منوهاً بأنَّ اكتشافه يعتمد على التشخيص السريري".

واشار البدر إلى، أنَّ "الفيروسات مسببات مرضية ولديها القدرة على الانتشار سريعاً بسبب تزايد الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في موسم الشتاء، وانتشار الفيروسات التنفسية خصوصاً في المناطق المزدحمة التي تزيد من فرصة التحورات الجينية، وقد تؤدى إلى زيادة قدرة الفيروس على العدوى، مشدداً على أنَّ وزارته مستمرة بتوفير اللقاحات المعتمدة سابقاً التي أثبتت فاعليتها ضد أي متحور من الجائحة".

وتوقع المتحدث باسم وزارة الصحة، "ظهور سلالات جديدة قد تكون أقل أو أكثر خطورة، وتختلف فيما بينها ببعض الأعراض"، مبيناً أنَّ وزارته "تتابع التطورات بشأن المرض بالتعاون مع الجهات العالمية المختصة وتمتلك أحدث الأجهزة القادرة على اكتشاف أي من أنواع السلالة".

ونوه، بأنه "في حال ظهورها سيتم الإعلان عنها رسمياً"، داعياً المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية".