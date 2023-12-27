وضع الحجر الأساس لطريق حيوي في ميسان

2023-12-27 15:38:00 - المصدر: واع

ميسان ـ واع – شذى السوداني

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء الممر الثاني للمقطع الأخيرة من طريق بترة – عمارة.

وقال محافظ ميسان علي دواي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء الممر الثاني للمقطع الأخير من طريق (بتيرة – عمارة) بطول (5,148) كم وعرض (8.250) م والذي ينفذ من قبل (شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية) ضمن تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".

وأضاف، أن "المتابعات المستمرة والمطالبات والمخاطبات الرسمية المرسلة من قبل محافظة ميسان إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وكذلك الوزارات والدوائر المعنية الأخرى ومنذ تاريخ 2021/6/30، أثمرت عنها الموافقة على إدراج مشروع الطريق مع المجسر والذي يعتبر مكملاً لطريق عمارة ـ فجر لغاية مدخل البتيرة".

وأردف، أن "المشروع يعتبر مدخلاً رئيساً لمدينة العمارة من جهة البتيرة كونه يرتبط بمحافظات ذي قار والديوانية وواسط، كذلك يعتبر مدخلاً مهماً وحيوياً للنشاطات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، ومسلكاً أساسياً للزائرين من محافظة ميسان والمحافظات الأخرى، وكذلك الوافدين الأجانب أثناء المناسبات الدينية وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)" .

واستطرد، أن "المشروع، يتضمن تنفيذ الأعمال الترابية والحصى الخابط مع التبليط بثلاث طبقات واستخدام بوليمرات مع الطبقة السطحية للتبليط لغرض تحسين خواص الإسفلت، كذلك يشمل العمل تنفيذ قناطر أنبوبية وصندوقية، إضافة إلى إكمال كافة الأعمال الخاصة بالمجسر والذي سيظهر بالشكل المعماري والهندسي المطلوب".