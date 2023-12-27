وزير العمل يعلن توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية خلال خطة العام المقبل

2023-12-27 15:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن خطة الوزارة للعام المقبل، فيما أشار الى أنها ستتضمن توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية وتشغيل العاطلين عن العمل.

وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطتنا للعام القادم ستشمل توسيع شمول العوائل بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "الخطة ستشهد إطلاق حملة للكشف عن المتجاوزين على الرعاية لغرض أن تكون هذه الحقوق لأصحابها ولمستحقيها".

وأضاف أن "الخطة تشمل كذلك إطلاق حملة تتعلق بالعمل ودائرة الضمان وتشغيل العاطلين عن العمل عبر القروض"، موضحاً أن "الوزارة أطلقت الوجبة الأولى للقروض المحدثة وفقاً للتعديل، ولدينا موازنة سنوية تبلغ 400 مليار دينار فقط للقروض".

وذكر أن "القروض هي 20 و30 و50 مليون دينار"، موضحاً أن "عام 2024 سيكون عاماً مميزاً في ما يتعلق بالقروض".