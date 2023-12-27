2023-12-27 15:52:07 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد سليم

تصوير: كرار خليل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القضاء على 4153 حالة تهرب جمركي وتزييف عملة خلال 2023.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في تصريح فيديوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن الوكالة تواصل جهودها الرامية للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومن خلال توابعها في مديرية الجريمة المنظمة وانفتاحها في كافة المحافظات العراقية ".

وأضاف أن "هناك حمله للقضاء على التهرب الجمركي حيث تم القضاء على أكثر من 4000 حالة للعام 2023".

وأكد مدير قسم العلاقات والإعلام أنه "تم رصد 153 حالة تزييف للعملة خلال العام الجاري وتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين "للإبلاغ عن عصابات الجريمة المنظمة بالاتصال على الخط الساخن المجاني للوكالة 144".

وتتبع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتعمل وفق القوانين المنوطة بها في مختلف الاختصاصات ابتداء من مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإتجار بالبشر، وغسل الأموال والقضايا التي تخص الأدوية وتهريبها وتجارة الآثار فضلاً عن الواجبات الأخرى التي أنيطت بعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ما يخص تهريب العملة وحملة دعم الدينار العراقي وكذلك الحملات الأخرى من متابعة غلاء الأسعار ومتابعة الأسواق بصورة يومية.

WQmFGLImoOM