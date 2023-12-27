الاستخبارات: ضبط أكثر من 4 الاف حالة تهرب جمركي وتزييف للعملة خلال 2023

2023-12-27 16:02:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد سليم

تصوير: كرار خليل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 4 الاف حالة تهرب جمركي وتزييف للعملة خلال العام الحالي.

وقال مدير علاقات واعلام وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العقيد احمد محمد الشرجي في تصريح فيديوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن "الوكالة تواصل جهودها الرامية للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة من خلال توابعها في مديرية الجريمة المنظمة وانفتاحها على كافة المحافظات العراقية".

وأضاف أنه "تم اطلاق حملة للقضاء على التهرب الجمركي، حيث اسفرت عن القضاء على أكثر من 4000 حالة خلال العام 2023".

وأكد مدير قسم العلاقات والإعلام أنه "تم رصد 153 حالة تزييف للعملة خلال العام الجاري والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين "للإبلاغ عن عصابات الجريمة المنظمة بالاتصال على الخط الساخن المجاني للوكالة 144".

وتتبع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتعمل وفق القوانين المنوطة بها في مختلف الاختصاصات ابتداء من مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإتجار بالبشر، وغسل الأموال والقضايا التي تخص الأدوية وتهريبها وتجارة الآثار فضلاً عن الواجبات الأخرى التي أنيطت بعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ما يخص تهريب العملة وحملة دعم الدينار العراقي وكذلك الحملات الأخرى من متابعة غلاء الأسعار ومتابعة الأسواق بصورة يومية.

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