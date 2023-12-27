الإعلام الحكومي يعلن افتتاح دورة في تحرير الخبر والمونتاج

2023-12-27 16:26:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، افتتاح دورة في تحرير الخبر والمونتاج وإدارة الإعلام الإلكتروني.وذكر بيان للإعلام الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دورة في تحرير الخبر والمونتاج وإدارة الإعلام الإلكتروني، افتتحت للكوادر الإعلامية لوزارة الموارد المائية في محافظة نينوى في موقع سد الموصل بحضور أساتذة و خبراء ومختصين".وأضاف، أن "الدورة، تهدف الى تطوير العمل الإعلامي في الوزارات"، مبيناً أن "هذه الخطوة سبقتها أربع دورات خلال العام 2023 لإعلام الوزارات والهيئات والمحافظات".