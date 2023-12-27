رجل يفتح النار على ابنته بسبب خلافات عائلية في أربيل

2023-12-27 16:38:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

افاد مسؤول طبي محلي في أربيل، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، بإقدام شخص على فتح النار على ابنته ما ادى إلى إصابتها بجروح بليغة.

وقال نائب مدير عام صحة قضاء كويسنجق التابع لأربيل في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مشاكل أسرية دفعت برجل إلى فتح النار على ابنته في سوق ناحية (طق طق)، فإصابها بثلاث طلقات نارية".

وأضاف أن "الفتاة أصيبت بجروح بليغة استدعت نقلها إلى مستشفيات مدينة كركوك".

ووفقا للمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام كردية فإن الفتاة المصابة تدعى (س، م، س) وتبلغ من العمر 25 عاما.