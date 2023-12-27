2023-12-27 16:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ابتهاجاً بقرب حلول العام الجديد، أقامت جمعية أطفال التوحد في السليمانية، يوم الأربعاء، حفلاً منوعاً لعدد كبير من الأطفال المصابين بالتوحد.

وقالت مديرة مكتب الجمعية في السليمانية بريز أحمد محمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف دمج الأطفال المصابين بمرض التوحد وزرع الفرحة في قلوب الأطفال أقمنا اليوم حفلاً فنياً منوعاً لأكثر من 100 طفل مصاب بالتوحد".

وأضافت أن "الحفل يتضمن مسابقات للأطفال وحفل غنائي وتوزيع الهدايا التشجيعية على كل الأطفال الحاضرين كما وشارك في الاحتفال، ذوي الأطفال الذين تمنوا أن يكون العام الجديد عام خير وفرحة على جميع المواطنين".

وبينت محمد أن "الحفل سيستمر ليوم واحد وهو من المشاريع المهمة لتحسين أحوال الأطفال المصابين بهذا المرض".