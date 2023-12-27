قصف جوي يطال قرى في السليمانية

2023-12-27 16:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة حربية قصفت قرى في السليمانية.





وقال المصدر في تصريحات للإعلام الكردي إن "قرى (سالياوا وكاني ميران) التابعة لقضاء بينحوين تعرضت قبل قليل إلى قصف جوي من طائرات حربية مسيرة"، مبينا أن "أضرار القصف لم يعرف بعد نظرا لبعد المسافة بين تلك القرى والمناطق الحضرية في القضاء".





وكان مصدر أمني آخر أفاد، صباح الأربعاء، بأن طائرة مسيرة مجهولة قصفت محيط قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.





وقال المصدر إن "طائرة مسيرة مجهولة قصفت صباح اليوم، قرية (توته قل) التابعة لناحية آغجلر ضمن قضاء جمجمال التابع للسليمانية".