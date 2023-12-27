الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم في النجف الأشرف

2023-12-27 16:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم في النجف الأشرف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية الزراعة في محافظة النجف الأشرف أكدت وصول المحافظة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج محصول الطماطم".وأضافت، أنه "تم تحقيق إنتاج بمعدل (1000) طن يوميا, منها (200) طن تستهلكه المحافظة، والباقي يتم تصديره الى باقي محافظات العراق".