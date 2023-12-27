2023-12-27 17:02:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميكشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن أعمال إضافية سيتم تنفيذها على جسر الحرية الذي يربط منطقة الكاظمية المقدسة بالكريعات، فيما أكدت العمل على إعداد خطة لتأهيل طريق سريع بغداد - ابي غريب.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر الحرية افتتح بعد اكتماله إنشائياً"، مبينا أن "الجسر يقع في منطقة حيوية مطلة على مدينة الكاظمية المقدسة وبالتالي يسهل حركة المواطنين من والى المدينة المقدسة".وأوضح، أن "الأعمال التكميلية الخاصة بالمشروع من حيث إنشاء المسقفات والأمور المتعلقة بالإنارة وغيرها يتم انجازها تباعاً دون التأثير على حركة سير المواطنين"، منوها أن "رؤية الوزارة ارتأت الى إدخال الجسر للخدمة والاستفادة منه في حركة المواطنين والزوار خاصة وان البلاد مقبلة على زيارات دينية بينها زيارة الإمام الكاظم -عليه السلام - في ذكرى استشهاده".وأشار من جانب آخر الى أن "نسب الإنجاز في مداخل بغداد بسماية وبغداد الكوت، وصلت الى 90 بالمئة والتي تبدأ من فلكة الطاقة وصولا الى مدخل بسماية وبواقع 4 مسارات وتم زيادة عرض الشوارع الرئيسية والخدمية، اضافة الى إنشاء 4 مجسرات للتخلص من الاستدارات الأرضية والتي تسبب ازدحامات، الى جانب 3 مجسرات للمشاة".ولفت، الى أن "الوزارة تعمل على إعداد خطة لتأهيل الطريق السريع الرابط بين بغداد - أبي غريب"، مؤكدا أن "الطريق مدرج ضمن خطة الوزارة لإكمال صيانته".