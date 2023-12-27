الإعمار والإسكان تطلع شفق نيوز على تفاصيل المدن السكنية الجديدة

2023-12-27 17:14:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، يوم الأربعاء، عن تفاصيل المدن السكنية الجديدة التي يتضمنها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

واليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إطلاق العمل في مشروع مدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب، والتي تبلغ مساحتها 7121 دونماً، وتشتمل على 30 ألف وحدة سكنية متنوعة، و 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة، وجامعات ومراكز تجارية، ونحو 70 مدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة نيوز، إن "واحدة من مفردات البرنامج الحكومي هي الشروع بالمدن السكنية، وكان هناك خمس مدن سكنية احيلت الى المستثمرين والمطورين، أربعة منها تم استكمال متطلبات الإحالة الي هي مدينة الجواهري التي أعلن عنها اليوم وضع حجر الأساس وكذلك مدينة الغزلاني في مدينة الموصل، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، ومدينة الجنان في بابل، ايضا كان هناك مدينة اخرى في الانبار لم تكتمل متطلبات الاحالة لها".

ولفت إلى أن "البرنامج الحكومي تضمن إنشاء 15 مدينة، وتم تشكيل فريق برئاسة وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة وضم عضويته امين بغداد ومحافظ بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة المستشارين ومدير عام دائرة وتنمية الأقاليم في المحافظات، وايضا عضوية محافظ في مدينة سكنية".

وتابع الصفار، أن "افراز هذه الأراضي وتحديدها جاءت بالتعاون مع المحافظات المعنية، ونعمل على تخفيف أزمة السكن التي تشكل واحدة من المشاكل التي يعاني منها الفرد العراقي".

وبشأن مدينة الجواهري السكنية الجديدة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن "عدد الوحدات السكنية بلغ 30 ألف وحدة سكنية، وعلى 7155 دونم وفق بناء أفقي".

وأشار الصفار إلى أن "هذا المشروع استهدف بالأساس الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود".

ونوه إلى أن "موضوع أسعار الوحدات السكنية في مجمع الجواهري غير محدد ونحن اليوم وضعنا حجر الأساس، وأن هناك شروط على المستثمرين بعدم المضاربة في الأسعار، كذلك هناك ضوابط لعدم سماح بشراء أكثر من 1% من الوحدات السكنية من أجل عدم التضارب والتلاعب بالأسعار".