2023-12-27 17:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، عن اسباب إدراج فقرة المذهب في استمارة التقديم على التطوع في جهاز مكافحة الارهاب.

وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية عقد لقاءً مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وجرى الحديث عن فقرة المذهب في استمارة التطوع التي اطلقها جهاز مكافحة الإرهاب مؤخرا"، لافتا الى انه "من خلال ما تمخض عنه اللقاء تبين بانه جاء لضمان استحقاق كل المكونات والاقليات واعطاء تمثيل عادل".

ولفت الى انها "تعتمد خطة منظمة وممنهجة تهدف الى خلق التوازن الوطني ضمن هذه المؤسسة الامنية المهمة".

واضاف، ان "هناك محافظات مختلطة تضم قوميات ومكونات متنوعة منها ديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات وضمان تمثيل منصف وعادل لكل اطيافه امر ضروري"، لافتا الى ان "الاجراء يأتي من اجل شمول الجميع وليس له اي تبعات اخرى".

وفتح جهاز مكافحة الإرهاب باب التطوع بواقع اكثر من 3500 درجة في صفوفه، ويستمر التقديم لغاية مساء يوم الخميس المقبل.



