الإطاحة بــ 5 عناصر إرهابية من داعش أحدهم مشترك بجريمة سبايكر في الأنبار وكركوك

2023-12-27 17:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية من داعش أحدهم مشترك بجريمة سبايكر في محافظتي الأنبار وكركوك.وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق ( 5 و 8 و 10 و 11 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية البرية الماسكة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة في المحافظتين، أسفرت عن إلقاء القبض على ( 5 ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في أقضية الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر ، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً.