عشرة أحزاب كوردية تدين الاعتداءات التركية المستمرة على "أراضي كوردستان"

2023-12-27 17:52:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت عشرة أحزاب كوردية من العراق وسوريا، يوم الأربعاء، إدانتها للاعتداءات التركية المستمرة على أراضي كوردستان في البلدين، داعية المجتمع الدولي إلى فرض حظر طيران في سوريا.

وقال بختيار مصطفى ممثل الأحزاب الكوردية خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "استمرار الاعتداءات التركية على أراضي كوردستان الغربية والجنوبية دليل واضح على انتهاك تركيا لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية للشعب الكوردي واستهداف مصالح الشعب الكوردي".

وأضاف أنه "خلال الأيام القليلة الماضية شنت تركيا هجمات مختلفة على منشآت حيوية". وأكد بختيار إدانة الاحزاب الكوردية لتلك الأعمال الإرهابية التي تريد النيل من الشعب الكوردي وتريد تقوية الجماعات الإرهابية وتريد تصدير الأزمة في داخل تركيا الى خارجها".

وطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات التحالف الدولي بالتدخل ومنع تكرار تلك الاعتداءات وتشكيل منطقة حظر طيران والتحقيق في أسباب استهداف المواطنين العزل ومتابعة أهداف الدولة التركية في استهدافها لمصالح الشعب الكوردي".

وبين بختيار أن "الوضع الحالي يتطلب توحيد الصف الكوردي بوجه تلك الاعتداءات التي تريد النيل من ارادة الشعب الكوردي"، مطالباً الشعب الكوردي بحظر التعامل ومقاطعة المصالح التركية في المنطقة".