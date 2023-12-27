2023-12-27 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح متنزه نموذجي جديد غربي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المتنزه تم افتتاحه ضمن محلة 891 بحي الجهاد بمساحة 8 دوانم ويضم ممشى رياضيا وألعاب أطفال ومناطق خضراء ومصاطب للجلوس وأعمدة إنارة، وتحويله من ساحة متروكة ومرتع للأنقاض إلى متنفس ترفيهي جديد لعوائل المنطقة".وأضافت، أن "أمين بغداد وجه جميع الدوائر البلدية باستغلال الفضاءات الخالية وتحويلها إلى مسطحات خضراء ومواقع ترفيهية تكون متنفساً للعوائل البغدادية".وأشارت، إلى أن "العاصمة بغداد شهدت خلال عام 2023 تنفيذ أكثر من 160 حديقة ومتنزهاً إلى جانب زراعة الساحات والجزرات الوسطية لزيادة المساحات الخضراء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ بغية الإسهام بتقليل تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين البيئة".