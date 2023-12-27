2023-12-27 18:30:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة صلاح الدين، يوم الأربعاء، ازدهار إنتاج الحمضيات بمعدلات ملحوظة خلال الموسم الحالي عبر خطط "تقنية" وتوعية مكثفة.

وقال مدير الدائرة عباس طه السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن إنتاج الحمضيات للموسم الحالي تجاوز 150 ألف طن ومعدلات ارتفاع ملحوظة عن المواسم الماضية بفعل خطط تقنية وتوعوية واعدة ومكثفة ساهمت بزيادة الانتاج وبجودة عالية في عموم المحافظة.

وبين ان دائرته سيرت فرق وقاية فنية متخصصة لكشف مشاكل بساتين الحمضيات ومعالجتها الى جانب الدعم المستمر بالمستلزمات الزراعية والمبيدات والمواد الوقائية اللازمة.

وأوضح السامرائي أن الخطط التقنية تضمنت منهاج عمل لأصحاب البساتين حيال موعد الإرواء الملائم أثناء ظهور البذرة الاولى للحمضيات ومواعيد الإرواء التي تسهم بزيادة فعالية أشجار الحمضيات المنتجة إلى جانب الإشراف المستمر من فرق وقاية المزروعات على جميع بساتين الحمضيات بالتنسيق والتواصل مع المزارعين.

واشار أيضا الى اطلاق خطط احياء واستحداث لبساتين الحمضيات لزيادة المنتج وتحقيق ايرادات اقتصادية ومعيشية للمزارعين .

وأكد أن عدد أشجار الحمضيات في صلاح الدين يتجاوز مليوني شجرة موزعة في عموم الوحدات الادارية وتحظى بدعم واهتمام استثنائي .