الزراعة توضح مهام المحاجر البيطرية في المنافذ الحكومية

2023-12-27 18:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميكشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مهام المحاجر البيطرية في المنافذ الحكومية الرسمية.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمل المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية يعتبر حائط الصد الأول للأمراض المشتركة الخطيرة بين الإنسان والحيوان ولحماية الثروة الحيوانية والتي تعتبر ثروة وطنية للبلد".وأضاف الخفاجي، أن "عمل الطبيب البيطري في المحاجر مهم وحيوي ويتمتع بسلطة قانونية كبيرة يستمدها من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013، حيث يمكنه إطلاق الشحنة إذا كانت سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية العراقية أو رفضها بإعادة الإرسالية أو إتلافها بعد تشكيل لجنة من بقية دوائر الدولة في المنفذ".وأشار، إلى أن "مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها و الأعلاف والإضافات العلفية من وإلى العراق من المنافذ الحدودية الرسمية عدا منافذ اقلیم کردستان يكون كالآتي:(منفذ ربيعة - منفذ طريبيل - منفذ الوليد - منفذ القائم - منفذ المنذرية - منفذ زرباطية - منفذ الشيب - منفذ صفوان - منفذ أم قصر- منفذ خور الزبير - منفذ أبو فلوس - منفذ المعقل - منفذ الشلامجة - منفذ مطار البصرة - منفذ مطار النجف - منفذ مطار بغداد الدولي - ومنفذ مندلي - منفذ مطار ذي قار - منفذ عرعر - منفذ مطار كركوك)".ولفت، إلى أن "المواد المسؤولة عنها قسم المحاجر هي الحيوانات الحية بأنواعها كافة بينها الطيور والأسماك للزينة والأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية ومنتجات اللحوم ومصنعاتها الحمراء والبيضاء والحليب السائل والبوادر والألبان ومشتقاتها والأعلاف بكل أنواعها مع البريمكسات".وتابع الخفاجي، أن "هنالك توجها من الحكومة المركزية ووزارة الزراعة لدعم هذه المنافذ والمحاجر التي تتواجد فيها وجعلها تليق بسيادة ودولة العراق".