التعليم تصدر تقويما جامعيا للطلبة المقبولين من الدور الثالث (وثائق)

2023-12-27 18:34:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، تقويما جامعياً خاصاً بالجامعات والكليات الاهلية للدراستين الصباحية والمسائية للطلاب المقبولين في الدور الثالث.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق اليوم نتائج القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وخريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2023/2022 للفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون.

وتضمنت نتائج القبول المركزي قبول (13635) طالباً ضمن القناة العامة وقبول (612) طالباً ضمن قناة ذوي الشهداء فيما تضمنت النتائج قبول (46) طالباً ضمن قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية.

ولفتت التعليم الى، أن مباشرة الطلبة المقبولين ستكون في العام الدراسي المقبل 2025/2024 داعية الطلبة الى إتمام إجراءات التسجيل في الجامعات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/12/28.