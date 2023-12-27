2023-12-27 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس، اليوم الاربعاء، قائمة أسود الرافدين الرسمية التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2023.وضمت القائمة كلا من المحترفين، ريبين سولاقا، وميرخاسدوسكي، وحسين علي، وآلان محي، وزيدان قبال ،وأحمد علي، واسامة رشيد، وأمير العماري، وفرانس بطرس، ودانيلو السعيد، وعلي الحمادي، ويوسف الأمين، ومنتظر ماجد.القائمة أدناه: