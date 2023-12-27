ضبط 80 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون المخدرة في ذي قار

2023-12-27 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 80 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون المخدرة في محافظة ذي قار.وذكر الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 80 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون المخدرة في ذي قار وألقت القبض على متهمين اثنين".