كاساس يكشف قائمة المنتخب العراقي لبطولة آسيا قطر 2024

2023-12-27 18:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس قائمة باسماء المنتخب المشارك بنهائيات بطولة اسيا في قطر 2024 .

وتألفت التشكيلة من "جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل" لحراسة المرمى، والدفاع "زيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان، و ميرخاس دوسكي واحمد يحيى وحسين علي ، والآن محي الدين".

وخط الوسط "إبراهيم بايش وزيدان اقبال واحمد علي واسامة رشيد وامير العماري وامجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الانين ودانيلو سعيد ومنتظر ماحد"، وللهجوم علي الحمادي وايمن حسين ومهند علي".