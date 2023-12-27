حصيلة مرعبة لـ" طرق الموت" في محافظة عراقية خلال 2023

2023-12-27 19:02:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (27 كانون الأول 2023)، عن حصيلة مرعبة لحوادث طرق الموت خلال 2023.

وقال الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"،ان "الارقام المتوفرة لدينا تظهر تسجيل اكثر من 6 الاف حادث سير في ديالى خلال 2023 تسببت في مصرع واصابة الالاف بينهم اطفال ونساء في حصيلة هي الاعلى بعد 2003".

واضاف، ان "ما سجل خلال 2023 من حوادث سير اعلى من 2022 رغم الجهود التي تبذلها المرور في الحد من الحوادث من خلال التشديد"، مؤكدا بان "ردهات الطوارئ في وضع صعب بسبب الضغط الهائل على طواقمها على مدار الساعة بسبب كثرة الحوادث".

واشار الى ان "ردهات مستشفى الخالص هي الاكثر استقبالا لضحايا الحوادث كونها الاقرب لطريق كركوك- بغداد الذي يملك حصة الاسد في حوادث السير سنويا وبمعدل لايقل عن 5 حوادث يوميا".

وتشهد محافظات العراق المختلفة ولاسيما الطرق الخارجية حوادث سير بشكل مكثف تؤدي الى سقوط العديد من الضحايا والجرحى، فيما تعتبر مديرية المرور ان النسبة الاكبر من الحوادث يتحمل مسؤوليتها السائقون وبنسبة اقل المركبة ومن ثم الشوارع.



