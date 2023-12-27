بعد انتقاده اسرائيل.. رئيس وزراء اسبانيا في بغداد خلال الساعات المقبلة

2023-12-27 19:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر حكومي اليوم الاربعاء (27 كانون الاول 2023)، أن رئيس وزراء اسبانيا سيجري زيارة رسمية الى العراق لبحث جملة من الملفات في المنطقة ولاسيما حرب غزة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه " خلال الساعات المقبلة سيجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ويبحث مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني عددا من الملفات المهمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والتطورات التي يشهدها العالم والمنطقة بسبب حرب غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا مؤخرا إسرائيل إلى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، مؤكدا أن حكومته الجديدة ستعمل "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".