وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان تحضيرا لاستضافة أعمال اتحاد الجامعات العربية في بغداد

2023-12-27 19:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان تحضيرا لاستضافة أعمال اتحاد الجامعات العربية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العليا الخاصة باستضافة أعمال الدورة السادسة والخمسين لاتحاد الجامعات العربية التي ستحتضنها العاصمة بغداد في آذار المقبل 2024".ووجه وزير التعليم، "بتشكيل لجان علمية وفنية ولوجستية وتنظيم واستكمال خريطة الإجراءات المسؤولة عن استضافة هذا الحدث الهام التي ستشارك فيه الجامعات والمؤسسات العلمية المنضوية في اتحاد الجامعات العربية (Association of Arab Universities)".وأوضح خلال الاجتماع الذي ضم عددا من الوكلاء ورؤساء الجامعات والمديرين العامين، أن "أعمال هذه النسخة تتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد"، مشددا، "على أهمية إرساء المناخات المناسبة للتعاون بين الجامعات في مجالات المعرفة العلمية بوصفها الأداة الفاعلة في التطوير والتنمية".وأكد، أن "العراق ومؤسساته يحمل تاريخا ومؤشرا علميا عريقا جديرا باستضافة واحتضان أعمال اتحاد الجامعات العربية".