في المنصور ببغداد.. برلمانية تحاول السيطرة على منزل عائلة صدام حسين (وثيقة)

2023-12-27 19:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفع جمع من أهالي منطقة المنصور في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لمنع برلمانية من السيطرة على منزل يعود لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين، لافتين الى ان المنزل ملك للدولة العراقية ولم يشغل منذ العام 2003.

وجاء في المناشدة، (وردت لبريد وكالة شفق نيوز)، وتنشرها أدناه "نحن لفيف من أهالي منطقة المنصور ببغداد (حي دراغ) محلة (603) زقاق (۳۱)، تفاجأنا قبل أيام بقيام قوة مسلحة مجهولة وبسيارات مدنية بكسر أقفال أحد البيوت العائدة للدولة حاليا (دار26) والذي كان يعود لعائلة الرئيس السابق صدام حسين قبل عام 2003".

وأضافوا، "حين الإستفسار عن عائدية هذه القوة، تبين انها حمايات نائبة في مجلس النواب العراقي (تتحفظ وكالة شفق نيوز عن ذكر الاسم)، علما ان البيت لم يتم إشغاله منذ عام 2003، وكان طيلة هذه السنوات بحماية أهالي المنطقة كونه ملك للدولة ولا يحق لأحد استغلاله بصورة غير شرعية".

وتابعوا أن "أهالي المنطقة يناشدون للتحقيق في عائدية هذه القوة، ومبررات دخولهم الى المنطقة الآمنة ومحاولة سيطرتهم على هذا المنزل دون وجه حق، وتوجيه القوة الماسكة بمنع دخول اي قوة مجهولة الى داخل المنطقة السكنية والسيطرة على اي من عقاراتها العائدة للدولة".

من جانبه، ذكر مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن المناشدة قد تم تسليمها الى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبانتظار ما سيقرره اثر ذلك.