الزوراء يخطف 3 نقاط ثمينة ويعود للمنافسة

2023-12-27 20:02:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز الزوراء على ضيفه نفط الوسط بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق، على ملعب الزوراء الدولي.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، الذي شهد سيطرة شبه مطلقة للزوراء وسط إهدار العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني، نجح مراد محمد في تسجيل هدف السبق لفريقه الزوراء في الدقيقة 70 عبر رأسية أودعها في منتصف المرمى.



وضاعف محمد علي عبود، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة (90+1) بعد تلقيه عرضية متقنة من مراد محمد.

ورفع الزوراء رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند 5 نقاط في قاع الترتيب.



