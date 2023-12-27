عراقية ثلاثينية تلد ثلاثة توائم "أصحاء" في الأنبار

2023-12-27 20:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي بمحافظة الانبار، يوم الأربعاء، ولادة ثلاثة توائم أصحاء "ولد وبنتان" لسيدة عراقية تبلغ من العمر 31 عاما.

وقالت إختصاص النسائية والتوليد الدكتورة نرجس ماجد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الولادة تمت بعملية قيصرية طارئة في ساعة متأخرة من الليل وكانت الأم تعاني من الآم ولادة مبكرة وارتفاع ضغط الدم"، مؤكدة أن "الأم وتوائمها الثلاثة بصحة جيدة وباوزان مثالية".

وتكون الفريق الجراحي من إختصاص التخدير الدكتور أحمد سعدون ومساعده أنعام كاظم والطبيبات المقيمات الدكتورة مريم احمد والدكتورة نور عمار ومساعد جراح ساره سعدون و زهراء البتول عبدالله.