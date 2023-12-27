نجم اليابان يغيب عن كأس آسيا بسبب الإصابة

2023-12-27 20:30:09 - المصدر: العربي الجديد

سيغيب كاورو ميتوما، نجم منتخب اليابان ومنافس منتخب العراق في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، عن البطولة الآسيوية بشكل رسمي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها وأعلن عنها فريق برايتون الإنكليزي، الأربعاء، ليخسر منتخب "الساموراي" أحد نجومه.

وأعلن فريق برايتون الإنكليزي، الأربعاء، عن إصابة النجم الياباني، كاورو ميتوما، والذي سيغيب لحوالي 6 أسابيع كاملة، وذلك وفقاً لما أكده المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، خلال مؤتمر صحافي خاص، لافتاً إلى أن اللاعب من الصعب أن يلحق ببطولة كأس آسيا القادمة.

وسيغيب ميتوما في الفترة الممتدة بين 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى الـ7 من شهر فبراير/شباط عام 2024، وبالتالي سيغيب بنسبة كبيرة عن بطولة كأس آسيا مع منتخب اليابان، وعودته ستكون قبل المباراة النهائية التي ستُقام يوم 10 من شهر فبراير/شباط عام 2024، وعليه لن يكون جاهزاً للمشاركة بشكل مؤكد.

ويُعتبر ميتوما من أبرز اللاعبين المحترفين اليابانيين في قارة أوروبا، والذي يلعب في خط الوسط، وهو الذي خاض 25 مباراة حتى الآن مع منتخب اليابان وسجل فيها 7 أهداف، ما يعني أنه واحد من اللاعبين المهمين لمنتخب "الساموراي" الذي يُعتبر مرشحاً قوياً للمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2023.

وانتقل ميتوما إلى فريق برايتون ألبيون في العام 2022، وخاض حتى الآن معه 56 مباراة وسجل 13 هدفاً، ويُعتبر من ركائز المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي، في منافسات بطولة الدوري الإنكليزي وبطولة الدوري الأوروبي، وستكون إصابته بمثابة ضربة قوية للفريق الإنكليزي، الذي يريد المنافسة في العام 2024، من أجل محاولة حجز مقعد مؤهل إلى بطولة أوروبية، وكذلك محاولة التتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي في نهاية موسم 2023-2024.

يُذكر أن منتخب اليابان لكرة القدم يُعتبر من منافسي منتخب العراق في المجموعة الرابعة التي تضمُ إلى جانبهما منتخبي إندونيسيا وفيتنام، وبالتالي ستكون هناك منافسة كبيرة بين المنتخبين اليابان والعراقي من أجل التأهل إلى الدور الثاني بنسبة كبيرة.