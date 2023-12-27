التربية تؤكد المضي بتوسيع نطاق العمل الإلكتروني في مديرياتها

2023-12-27 20:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام الأتمتة في مديرياتها منذ بدء العام الحالي بعد إطلاقه بشكل تجريبي على مستوى معاملات المواطنين والمضي بتوسيع نطاق العمل الالكتروني.وقال الناطق باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التربية عملت على تطبيق منهج التعاملات الالكترونية منذ بداية العام الجاري سواء على مستوى السجلات او المعاملات الرسمية او مستوى صحة الصدور والمراجعات، واستخدمت التقنيات ووفرت الملاكات والكوادر وأطلقتها في بعض المديريات العامة ابتداء بشكل تجريبي ومن ثم عممته على باقي المديريات على مستوى معاملات المواطنين".وبشأن تطبيق التقنيات في المدارس، أشار السيد الى، أن" المدارس لا تتوفر فيها بنى تحتية الكترونية كالمديريات العامة، لكن الوزارة لاسيما في فترة جائحة كورونا باتت لها خبرة كافية لعملية إدارة التعليم الكترونيا، ما انعكست تلك التجربة على قسم في وزارة التربية وهو التعليم عن بعد، إضافة الى المدرسة الالكترونية ودور التلفزيون التربوي بهذا الجانب".وأضاف، أن" وزارة التربية تسعى جاهدة ان توسع من نطاق الجانب الالكتروني بعملها والمضي بذلك سواء على مستوى المعاملات او المستوى الإداري أو التعليمي".