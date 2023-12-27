غاز الجنوب تتخطى أربيل في ممتاز الطائرة

2023-12-27 20:48:06 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق غاز الجنوب، اليوم الأربعاء، انتصارا مثيرا على ضيفه أربيل بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي أقيم في صالة الزبير بمدينة البصرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، من تجمع دوري النخبة العراقي لكرة الطائرة.وتقدم أربيل في الشوط الأول (21-25)، وتمكن أصحاب الأرض من الظفر بالشوط الثاني بواقع (25-20)، وعاد الضيوف ليتقدموا بالشوط الثالث (25-17)، ونجح غاز الجنوب في التفوق بالشوط الرابع بواقع (25-20)، وتمكن أهل الدار من حسم الشوط الخامس بنتيجة (15-12).وشهدت المواجهة تألق لاعبي غاز الجنوب غيث نعمة، محمد رحيم، ماهر عدنان، محمد علي أنور، الذي نال جائزة أفضل لاعب بالمباراة، وبهذا الانتصار، تمسك غاز الجنوب بصدارة تجمع البصرة بعد أن سبق له الفوز على الصمود ونينوى بنتيجة (3-0).ويشارك في هذا التجمع أندية غاز الجنوب، أربيل، البيشمركة، الصمود، نينوى، مصافي الشمال.يذكر أن التجمع الثاني يقام بذات التوقيت داخل صالة سولاف بمدينة كركوك، التي تشهد أيضا مباريات المراكز الترتيبية من التاسع حتى الـ(15).