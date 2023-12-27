ارتفاع أسعار الذهب نحو مستويات قياسية جديدة

2023-12-27 21:04:01 - المصدر: واع

متابعة- واعارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، متجهة نحو مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار.وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2090 دولارا للأوقية.وصعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.5% إلى 2078 دولارا للأوقية.وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.44% إلى 100.66 نقطة.المصدر: انفستنك