القوة الجوية والكهرباء "حبايب" في لقاء مؤجل بدوري نجوم العراق

2023-12-27 21:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل نادي الكهرباء وضيفه القوة الجوية بهدفين لكل منهما، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في الساعة السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي وهو الملعب المفترض للكهرباء عند الساعة السابعة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدفين دون مقابل للكهرباء، سجل الصقور هدفهم الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن حسين في الدقيقة 18، ومن تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سجل علي جاسم الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قلص الكهرباء النتيجة بتسجيله هدف عند الدقيقة 55 عن طريق المحترف دينيز تيتيه، وسجل الكهرباء هدف التعديل الثاني عن طريق محمود خليل بالدقيقة 84 من عمر اللقاء.