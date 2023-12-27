وزير الكهرباء يناقش مع تويوتا اليابانية إعداد مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع نقل وتوزيع وتأهيل

2023-12-27 21:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تناقش وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) إعداد مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل الوحدات الانتاجية مع شركة تويوتا اليابانية.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، استقبل اليوم الأربعاء (توكوجي كوياما)، المدير العام لمشروعات البينة التحتية والطاقة بشركة تويوتا تسوشو اليابانية، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد لمذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل الوحدات الانتاجية في العراق، كما واستمع الوزير لشرح عن المشاريع التي إقترحتها الشركة للعمل في البلاد".

وقدم وزير الكهرباء خلال اللقاء وفقاً للبيان "ملاحظاته ورؤيته لتطوير عمل ‏المنظومة الوطنية خلال الفترة القادمة، ودعا الشركة اليابانية إلى الاسراع بتقديم العروض الفنية، والتشديد على أخذ عامل الوقت كأولوية قصوى عند تقديم ‏العروض، وتقليص مدة تنفيذ المشاريع لضمان استقرار وإستدامة الطاقة الكهربائية".

وجدد فاضل "الدعوة للشركات الاجنبية لإغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق وتنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع ‏الطاقة".