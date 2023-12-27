وزير التربية: 2024 عام الأنشطة المدرسية

2023-12-27 21:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، أن يكون عام 2024 بشعار (عام الأنشطة المدرسية).وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في تدوينة على منصة "فيس بوك"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية وجه بأن يكون عام 2024 بشعار (عام الأنشطة المدرسية)".وأضاف، أن "هذا العام سيتضمن التركيز على تنمية المواهب المدرسيّة والطاقات الإبداعية، ورعايتها ودعمها وتشجيعها؛ لكونها البذرة الأولى واللبنة الأساسية لكفاءات وأبطال المُستقبل، وتسليط الضوء على المدارس والهيئات التعليمية المتميزة في تنشئة الطلبة إبداعيّاً، بتعزيز حس الاكتشاف عبر الأنشطة المتنوعة".وأكد، أن "ذلك يهدف لرفع مُستوى كفاءة و جودة الاهتمام ببناء الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية إلى جانب طاقاته العلمية تعزيزاً لمُستقبل عراقنا الحبيب".