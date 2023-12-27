الثقافة تعلن شمول الهندسة المعمارية ضمن جوائز الابداع العراقي خلال العام المقبل

2023-12-27 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- وسام الملاأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الأربعاء، شمول الهندسة المعمارية ضمن جوائز الإبداع العراقي خلال العام المقبل.وقال البدراني في كلمة له خلال احتفالية لتوزيع جوائز الإبداع العراقي التي أقامتها الوزارة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في يوم الإبداع وأمام نخبة من الضيوف أصحاب العقول النيرة والأفكار الكبيرة الملهمين من المبدعين الذين يصيغون الفكر بأحلى اشكاله لتظهر امام العالم بأروع الصور من شعر ونثر وحكايات من قصص وروايات وفن تشكيلي ومسرحي وسينمائي وجميع صنوف الفن والأدب والإبداع ".وأشار الى أن "جائزة الإبداع الكبرى هي أكبر جائزة تقدمها وزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ ثمانية أعوام وشملنا لهذا العام السياحة التي دخلت ضمن الجوائز ودخلت المنافسة الفندقية والخدمة في مطاعم الدرجة الاولى وكذلك ما تميز من الآثار ".وأضاف، أن "العام المقبل سنضيف الهندسة المعمارية لتدخل ضمن التصنيفات للتنافس بالجوائز لنرى من ستكون او يكون زها حديد العراقي الجديد لنباهي به العالم".ونقل وزير الثقافة تحيات "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي كان حريصا ان يقدم لكم في هذا العام بيده جائزة الإبداع ولكن لانشغاله في اجتماع مع القيادات الأمنية أخرته عن الوصول "، مؤكدا أن"رئيس الوزراء سيبقى الراعي للثقافة ومبدعيها وللشباب وما سيقدمون "، موضحا أن "البرنامج الحكومي خصص جزء كبير منه للشباب وتقديم الخدمات".