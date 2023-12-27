تعادل قاتل للكهرباء على الجوية في مواجهة مثيرة

2023-12-27 21:50:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خطف فريق الكهرباء تعادلا قاتلا من ضيفه القوة الجوية بنتيجة (2-2) في المباراة المؤجلة من الجولة 6 من دوري نجوم العراق، التي جرت مساء اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023) بملعب الشعب الدولي.

تقدم القوة الجوية أولا عن طريق أيمن حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وتمكن علي جاسم من إضافة الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 45+2.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الجوية بثنائية نظيفة وسط سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء، علاوة على إهدار لاعبيه جملة من الفرص السهلة.



وتغيير السيناريو في الشوط الثاني، ونجح الكهرباء في تقليص الفارق عن طريق الغاني دينيس تيتيه بالدقيقة 59.

وخطف محمود خليل الهدف الثاني للبرتقالي قبل النهاية بـ 6 دقائق، لتنتهي المواجهة المثيرة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده إلى 27 نقطة بصدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الكهرباء 13 نقطة بالمركز الثاني عشر.