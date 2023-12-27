وزير الصحة يؤكد توفر الأدوية القلبية والسرطانية

2023-12-27 21:52:01 - المصدر: واع

بابل- واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأربعاء، توفر العديد من الأدوية القلبية والسرطانية، مشيراً إلى أن الواقع الصحي يشهد تحسناً ملحوظاً.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في بابل حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي أولى القطاع الصحي اهتماما خاصا وخصص موازنة جيدة للنهوض بواقع الخدمات الصحية"، مضيفاً، أن "الوزارة وخلال عام استطاعت إكمال العديد من مشاريع المستشفيات المتلكئة وجرى افتتاحها وهناك مشاريع أخرى سترى النور قريباً".وتابع، أن "الواقع الدوائي شهد تحسنا كبيرا واستطاعت الوزارة توفير معظم الأدوية وخاصة أدوية الأمراض القلبية والسرطانية والأدوية المنقذة للحياة فضلا عن تفعيل الصناعة الدوائية الوطنية".ونبه الحسناوي، بأن "الهدف من زيارة المؤسسات الصحية ضمن توجهات حكومة الخدمات لمتابعة الواقع الصحي والنهوض به والتوسع به لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن".